Avião com moradores do Paraná fica destruído em pouso forçado no MS

Uma aeronave de pequeno porte se envolveu em um acidente ao realizar um pouso forçado na tarde da última quarta-feira (15) em uma estrada rural na região de Caronal, no Pantanal de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. O avião, que ficou destruído, era ocupado por quatro pessoas - sendo duas de Campo Mourão, cidade do noroeste do Paraná.

De acordo com as informações do site Tribuna do Interior, os moradores do município paranaense que ocupavam o monomotor, modelo Cessna 182, são um médico e um empresário. Entre os demais envolvidos também está um médico de Umuarama e outro morador daquele município. Todos ficaram feridos com o impacto ao solo. Porém, sem risco de morte.

O acidente ocorreu após o piloto do avião tentar pousar em uma área de fumaça densa. O local da queda fica distante cerca de 100 quilômetros da zona urbana do município, dificultando o acesso das equipes de resgate.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Esquadrão Pelicano da Força Aérea Brasileira (FAB) foram acionadas para socorrer as vítimas. Apesar do susto e da situação com que ficou a aeronave, todos estão bem. O acidente será investigado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

