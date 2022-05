Avião com 9 pessoas cai em estrada de Boituva, no interior de São Paulo

Da Redação

Um avião de pequeno porte caiu em uma estrada vicinal de Boituva, a cerca de 120 quilômetros da capital no interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira, 11. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, nove pessoas foram encontradas no local, mas não houve nenhuma morte confirmada até o momento; duas delas estão em estado grave.

A queda da aeronave foi registrada pela corporação àss 12h13. Dos nove passageiros, dois estão em estado grave e foram encontrados com parada cardiorrespiratória, quatro seguem em atendimento no local e outros três já foram encaminhados aos postos de saúde da região.

A informação preliminar é de que o avião colidiu com uma torre de alta tensão e caiu no pasto em volta da estrada. Não houve registro de incêndio no local. Os bombeiros deslocaram cinco viaturas e o helicóptero águia para acompanharem o caso e buscar possíveis vítimas ainda não encontradas.