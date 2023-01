Avião com 5 ocupantes colide contra árvores momentos antes de pousar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O acidente aéreo aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (4)

Um acidente aéreo foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (4), em Imbituba, município localizado no litoral de Santa Catarina. Momentos antes de pousar, um avião monomotor colidiu contra árvores e, por conta do acidente, o piloto ficou ferido. O homem sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) leve e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para um hospital da cidade.

continua após publicidade .

Além do proprietário, que também pilotava a aeronave, quatro jovens com idades entre 18 e 20 anos estavam a bordo no momento do acidente, mas não se feriram.

Leia também: Paranaense de 19 anos que desapareceu após viagem a SC é encontrada

continua após publicidade .

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender o acidente. De acordo com as informações da instituição, a pista de pouso não é pavimentada e chovia no momento do acidente, fator que prejudicou a visão do piloto.

O caso foi repassado pelos bombeiros ao Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa).

Siga o TNOnline no Google News