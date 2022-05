Avião com 11 pessoas cai em São Paulo; 2 pessoas morrem

Da Redação

Um avião de pequeno porte, com 11 pessoas a bordo caiu, na tarde desta quarta-feira (11), em Boituva, Zona Rural no interior de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Administração da cidade, duas morreram no acidente e, dos nove feridos, sete estão em estado grave. Policiais militares da capital e de Campinas, além do Corpo de Bombeiros, ajudaram no socorro ás vítimas.

Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) da Anac, o avião em operação há 30 anos, apresentava situação regular e tinha aprovada operação de lançamento de paraquedistas.

No dia 1º de maio, um paraquedista do Exército morreu após um salto em um centro de paraquedismo também localizado em Boituva, por causa de um possível erro técnico durante o procedimento. A Polícia Civil acionou à Justiça para que as atividades realizadas no centro fossem interrompidas até que os administradores providenciassem uma UTI Móvel para atender as futuras ocorrências.

Ainda não há informações sobre a identidades das vítimas.

