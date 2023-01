Avião cai no Nepal, deixa 68 mortos e provoca estragos em cidade; veja

Da Redação

Na encosta onde o avião caiu, há destroços e fogo aparente do impacto pela queda

Neste domingo (15), um avião da empresa Yeti Airlines, com 72 passageiros, caiu no Nepal. Autoridades da aviação local registraram 68 pessoas mortas até o momento. Equipe de resgate trabalham em buscas, em Pokhara, na encosta onde está parte do avião.

O voo decolou de Katmandu. Em imagens divulgadas na internet é possível ver uma das asas do avião inclinadas para esquerda, além da instabilidade na aeronave.

Horrifying last moments of an ATR plane crash from Nepal in Pokhara that was bound for Kathmandu. All 72 people on board are dead. pic.twitter.com/4JZIvnThPQ
January 15, 2023

Na encosta onde o avião caiu, há destroços e fogo aparente do impacto pela queda. Segundo informações do aeroporto local nas redes sociais, estavam no avião 57 nepaleses, cinco indianos, quatro russos, um irlandês, dois sul-coreanos, um australiano, um francês e um argentino.

Com informações do Metrópoles.

