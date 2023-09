Avião cai no Amazonas e mata 14 pessoas, diz Defesa Civil

Siga o TNOnline no Google News

Na tarde deste sábado (12), um avião de pequeno porte caiu e deixou 14 mortos, segundo o Governo do Amazonas. O acidente aéreo foi registrado em Barcelos, no interior do estado.

Até o momento, não há informações de quem são as vítimas fatais.

De acordo com o secretário da Defesa Civil, Coronel Máximo, a corporação foi chamada e já está preparando uma equipe para se deslocar ao local onde se encontra a aeronave.

O mau tempo da região pode ter contribuído para o acidente, que, segundo moradores do local, ocorreu no momento da aterrissagem.

O avião é um Embraer EMB-110 "Bandeirante" , com capacidade de até 18 passageiros. Ele decolou de Manaus com destino a Barcelos.

Barcelos se destaca pelo ecoturismo e é dos principais destinos para pesca esportiva no Brasil. Atualmente, a cidade está em alta temporada da atividade, que acontece entre os meses de setembro e fevereiro do ano seguinte.

Com informações do g1

