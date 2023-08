Avião cai em rodovia, bate em veículos e deixa pelo menos dez mortos

Na manhã desta quinta-feira (17), ao menos dez pessoas morreram depois que um avião com oito pessoas a bordo caiu.

continua após publicidade

A aeronave bateu em um carro e uma motocicleta, que trafegavam pela pista no momento do acidente, em uma estrada perto de Kuala Lumpur, a capital da Malásia.

- LEIA MAIS: Família desaparecida é achada morta dentro de carro submerso em rio

continua após publicidade

Entre as vítimas estão os oito ocupantes do avião e duas pessoas que estavam nos veículos que se envolveram no acidente, de acordo com fontes policiais citadas pela agência de notícias malaia Bernama.



A Autoridade de Aviação Civil da Malásia disse em um comunicado que o avião, um Beechcraft modelo 390, caiu quando fazia o trajeto entre a ilha de Langkawi e o Aeroporto Sultan Abdul Aziz Shah, em Subang, perto de Kuala Lumpur.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

continua após publicidade

"Não houve chamada de emergência, a aeronave recebeu autorização para pousar", disse o chefe de polícia de Selangor, Hussein Omar Khan.

A polícia está investigando as causas do acidente e tenta identificar as vítimas

Siga o TNOnline no Google News