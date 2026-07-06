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ACIDENTE

Avião cai em Navegantes (SC) e deixa duas pessoas em estado grave

O acidente aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira (6) na região de Meia Praia

Escrito por Da Redação
Publicado em 06.07.2026, 16:01:30 Editado em 06.07.2026, 16:20:51
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Avião cai em Navegantes (SC) e deixa duas pessoas em estado grave
Autor Foto: Divulgação/CMBSC

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de restinga na Meia Praia, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde desta segunda-feira (06). O acidente aconteceu por volta das 15h, nas proximidades do aeroporto da cidade, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar para o resgate imediato.

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A aeronave transportava duas pessoas, que foram retiradas dos destroços com vida, porém em estado grave. Ambas as vítimas receberam os primeiros atendimentos no local pelas guarnições de socorro e foram encaminhadas com urgência ao hospital da região.

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Até o momento, as identidades dos ocupantes não foram divulgadas e as causas da queda deverão ser investigadas pelas autoridades aeronáuticas.

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