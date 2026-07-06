Avião cai em Navegantes (SC) e deixa duas pessoas em estado grave

O acidente aconteceu por volta das 15h desta segunda-feira (6) na região de Meia Praia

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de restinga na Meia Praia, em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina, na tarde desta segunda-feira (06). O acidente aconteceu por volta das 15h, nas proximidades do aeroporto da cidade, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar para o resgate imediato.

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A aeronave transportava duas pessoas, que foram retiradas dos destroços com vida, porém em estado grave. Ambas as vítimas receberam os primeiros atendimentos no local pelas guarnições de socorro e foram encaminhadas com urgência ao hospital da região.

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Até o momento, as identidades dos ocupantes não foram divulgadas e as causas da queda deverão ser investigadas pelas autoridades aeronáuticas.