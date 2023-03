Avião cai em Goiânia e dois irmãos morrem

Andréia Bahia, especial para o Estadão (via Agência Estado)

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte em Goiânia (GO) no fim da tarde dessa quarta-feira, 22. Os irmãos Leonardo Rodrigues da Rocha, de 43 anos, e Bruno Rodrigues da Rocha, de 38, donos da aeronave, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos.

Os outros quatro tripulantes estão internados no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira e, segundo nota divulgada na manhã desta quinta-feira, 23,, Roberto Pereira Junior, Indira Mendes Maia e Winnicius Duarth Alves Rodrigues estão em estado de saúde geral regular e respirando espontaneamente. Priscila Fagundes Amaral está em estado de saúde geral grave e respirando com a ajuda de aparelhos.

O avião saiu de Taiobeiras (MG) com destino a Goiânia, segundo informou o Corpo de Bombeiros. O major da Polícia Militar Guilherme Gonzaga, que faz parte da equipe que primeiro chegou ao local do acidente, disse que o avião atingiu duas casas da Vila Mutirão; uma estava vazia e na outra, um sobrado, havia duas mulheres que estavam em uma área do imóvel que não foi atingida pela aeronave. Elas não tiveram ferimentos.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos está no local dando início ao registro da ocorrência.