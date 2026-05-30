Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

Avião cai em área residencial de Nova Iguaçu, no Rio, e piloto morre

Escrito por Vinicius Montoia (via Agência Estado)
Publicado em 30.05.2026, 19:24:00 Editado em 30.05.2026, 19:31:21
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Um avião de pequeno porte caiu na manhã deste sábado, 30, em uma área residencial de Nova Iguaçu (RJ), na Baixada Fluminense . O piloto, de 69 anos, única vítima da ocorrência, morreu no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), equipes do quartel de Queimados foram acionadas para atender à ocorrência na Rua Irmãos Moreira, nº 112, na Vila Bandeirantes, região próxima ao campo de aviação de Nova Iguaçu. A corporação informou que o chamado foi registrado às 9h45 e que a vítima já foi encontrada sem vida quando os agentes chegaram ao local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Apesar de a aeronave ter caído em uma área residencial, os bombeiros informaram que o avião não atingiu nenhuma residência. A queda aconteceu no fundo da casa, e também não há registro de outras vítimas fatais. O corpo do piloto foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Nova Iguaçu às 13h15.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre pessoas feridas. Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, por meio do 52.º Distrito Policial, não atendeu às tentativas de contato.

Imagens divulgadas pelos bombeiros mostram os destroços da aeronave espalhados em um terreno entre imóveis da região. Até a publicação desta reportagem, ainda não havia confirmação sobre o local exato de origem da aeronave nem sobre seu destino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo os Bombeiros, a área permaneceu isolada para a realização dos procedimentos periciais. As circunstâncias da queda ainda serão investigadas pelas autoridades. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do acidente.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
AVIÃO/QUEDA/NOVA IGUAÇU/RJ/MORTE/PILOTO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV