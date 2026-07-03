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Avião cai em área de difícil acesso e deixa dois mortos em MS

Corpo de Bombeiros foi acionado após funcionários de hangar relatarem explosão nas proximidades do Aeroporto Santa Maria

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 11:46:41 Editado em 03.07.2026, 11:46:34
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Avião cai em área de difícil acesso e deixa dois mortos em MS
Autor Queda aconteceu na manhã desta sexta-feira (03) - Foto: Reprodução

Uma aeronave de táxi aéreo caiu na manhã desta sexta-feira (03) em uma área de difícil acesso próxima ao Aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande (MS), deixando um homem e uma mulher mortos. O acidente ocorreu por volta das 6h30 e foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), que mobilizou duas equipes, uma unidade de resgate e uma viatura de combate a incêndio para o local. Até o momento, as identidades das vítimas não foram confirmadas pelas autoridades.

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De acordo com informações preliminares da corporação, o avião decolou de um aeródromo e tentou realizar um pouso em uma pista privada nas proximidades do condomínio Terras do Golfe. A principal hipótese investigada é de que o piloto tenha buscado a pista alternativa em razão da baixa visibilidade provocada pela intensa neblina que cobriu a capital sul-mato-grossense durante a manhã, deixando ruas molhadas e reduzindo as condições de navegação visual. Funcionários de um hangar da pista privada relataram ter ouvido uma explosão instantes antes da queda.

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Até o início da tarde, os militares seguiam trabalhando no resgate devido às dificuldades do terreno. Os órgãos oficiais ainda não detalharam o número total de ocupantes a bordo nem as causas definitivas do acidente. As circunstâncias do caso serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

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