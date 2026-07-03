Avião cai em área de difícil acesso e deixa dois mortos em MS
Corpo de Bombeiros foi acionado após funcionários de hangar relatarem explosão nas proximidades do Aeroporto Santa Maria
Uma aeronave de táxi aéreo caiu na manhã desta sexta-feira (03) em uma área de difícil acesso próxima ao Aeroporto Santa Maria, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande (MS), deixando um homem e uma mulher mortos. O acidente ocorreu por volta das 6h30 e foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), que mobilizou duas equipes, uma unidade de resgate e uma viatura de combate a incêndio para o local. Até o momento, as identidades das vítimas não foram confirmadas pelas autoridades.
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De acordo com informações preliminares da corporação, o avião decolou de um aeródromo e tentou realizar um pouso em uma pista privada nas proximidades do condomínio Terras do Golfe. A principal hipótese investigada é de que o piloto tenha buscado a pista alternativa em razão da baixa visibilidade provocada pela intensa neblina que cobriu a capital sul-mato-grossense durante a manhã, deixando ruas molhadas e reduzindo as condições de navegação visual. Funcionários de um hangar da pista privada relataram ter ouvido uma explosão instantes antes da queda.
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Até o início da tarde, os militares seguiam trabalhando no resgate devido às dificuldades do terreno. Os órgãos oficiais ainda não detalharam o número total de ocupantes a bordo nem as causas definitivas do acidente. As circunstâncias do caso serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).