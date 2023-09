Avião cai durante chá revelação e convidados assistem morte de piloto

Um momento que era para ser de completa felicidade se tornou uma grande tragédia no último sábado (2), durante um chá revelação no México. Um casal realizava a festa em uma fazenda localizada em Laguna de San Pedro, quando o avião de pequeno porte contratado para liberar uma fumaça rosa caiu.

Todos que estavam no evento viram o momento em que a asa da aeronave quebrou, fazendo ela perder altitude e cair alguns metros a frente. Um dos convidados que estava filmando o momento da revelação do sexo do bebê flagrou todo o trajeto do avião até sua queda.

Nas imagens é possível ver que os convidados começam a gritar quando percebem o problema no avião. Os novos papais, no entanto, não percebem imediatamente o que aconteceu e permanecem se abraçando, enquanto comemoram a descoberta. Assista no final da matéria.

Após a queda, o avião ficou completamente destruído e o piloto ficou gravemente ferido. Socorristas e voluntários da Cruz Vermelha foram acionados e prestaram os atendimentos necessários ao profissional. O homem, de 38 anos, chegou a ser levado para um hospital da re4gião mas não resistiu aos ferimentos da queda e morreu.



tnonline

*Com informações CNN Brasil.

