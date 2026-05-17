Avião cai após colidir com urubu e piloto é resgatado com vida

Homem passou mais de 24 horas vagando em mata até ser localizado

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 17:42:42 Editado em 17.05.2026, 17:42:37
Autor Ele foi localizado a cerca de 5 km do ponto onde a aeronave caiu - Foto: Reprodução/Metrópoles

O piloto de um avião de pequeno porte foi resgatado com vida neste sábado (16) após passar mais de 24 horas desaparecido em área rural de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (PA). A aeronave havia caído na tarde da última sexta-feira (15) após colidir com um urubu.

"Após intensas buscas, o piloto da aeronave foi localizado com vida. A vítima recebeu os primeiros atendimentos no local e já foi encaminhada para uma unidade hospitalar", informou o Corpo de Bombeiros Militar do Pará em comunicado.

Segundo a imprensa local, após a queda o piloto entrou na mata em busca de ajuda, mas acabou se desorientando e se perdendo. Ele foi localizado a cerca de 5 km do ponto onde a aeronave caiu.

