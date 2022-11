Avião atinge torre de energia e ocupantes ficam suspensos por 7 horas

Da Redação

O acidente ocorreu na noite desse domingo (28)

Um avião atingiu uma torre de energia durante um voo e os ocupantes ficaram suspensos por cerca de sete horas, pois a aeronave ficou presa entre os fios de alta tensão. O acidente ocorreu em Maryland, nos Estados Unidos, na noite desse domingo (27).

Segundo as informações do canal norte-americano NBC News, os dois ocupantes da aeronave ficaram pendurados a uma altura de 30 metros. A colisão envolvendo a torre de energia deixou aproximadamente 85 mil residências sem energia.

O fornecimento de energia no local precisou ser interrompida para que a dupla fosse resgatada, segundo uma publicação feita nas redes sociais pela Pepco, empresa responsável pela distribuição de energia elétrica. "A prioridade é prover assistência necessária e suporte aos times de resgate. Depois disso, vamos restaurar o serviço de energia para nossos usuários o mais rápido possível", afirmou.

Ainda conforme a NBC News, a queda da aeronave foi registrada às 17h40 no horário local (19h40 no horário de Brasília) e a dupla foi resgatada pouco após as 00h30 desta segunda-feira (2h30 no horário de Brasília).

O Corpo de Bombeiros explicou que a demora no resgate ocorreu porque eles precisavam se certificar de que a torre de energia estava desativada e que o avião estava estabilizado antes de retirar a dupla.

A princípio, o Corpo de Bombeiros do Condado de Montgomery afirmou que os dois ocupantes estavam sem ferimentos. Eles foram os responsáveis por acionar o socorro usando um celular de dentro da aeronave.

Em uma coletiva de imprensa feita após o resgate, porém, eles contaram que ambos tiveram um "forte trauma físico" causado durante a colisão e pelas horas que passaram esperando o resgate em temperaturas de 10ºC.

Apesar dos ferimentos, eles não correm risco de morte. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do acidente.

Com informações do UOL.

