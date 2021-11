Da Redação

Avião apresenta problemas e passageiros ficam feridos

Uma aeronave da companhia aérea Azul apresentou problemas antes de decolar no Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, Mato Grosso. Durante a retirada de emergência, diversos passageiros ficaram feridos.

continua após publicidade .

“O avião já estava em procedimento de decolagem. No painel do piloto, foi acionado um alerta de que havia uma falha, o que fez com que ele tivesse que dar uma freiada muito brusca. Por ser de repente, os passageiros se assustaram”, explicou a assessoria da companhia do Aeroporto Marechal Rondon.

Segundo um relato, a equipe de bordo utilizou as saídas de emergência e o escorregador inflável, uma vez que a aeronave estava estava muito distantes do terminal.

continua após publicidade .

“Imediatamente contatamos a torre de controle e foram chamadas as equipes de resgate, que socorreram os passageiros”, apontou a assessoria. Por causa do procedimento, alguns passageiros ficaram feridos e pelo menos dois casos graves: uma pessoa teria quebrado a perna e uma mulher grávida ficou abalada com a situação. “O aeroporto foi fechado por duas horas, o que acarretou no atraso de três voos”, completou a nota.

O voo tinha como destino a cidade de São Paulo.

Com informações; Metrópoles.