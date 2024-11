Avião agrícola cai após bater em torre de transmissão; piloto morreu

Um piloto morreu na noite desse sábado (26), após o avião agrícola que ele conduzia colidir contra uma torre de transmissão, em Serranópolis, em Goias.

Conforme a Polícia Técnico-Científica, que foi acionada para a perícia no local, um levantamento inicial aponta que o acidente aconteceu quando a aeronave se aproximava do pouso, a cerca de 6 quilômetros da pista. O impacto fez o avião girar e cair aproximadamente 200 metros à frente do ponto de colisão. A perícia aponta que o piloto sofreu politraumatismo, com ferimentos graves na face e na perna.

O exame preliminar realizado pela equipe de perícia não indicou indícios de falha mecânica na aeronave. Contudo, a investigação continuará a fim de determinar se outros fatores, além da colisão, possam ter contribuído para o acidente.