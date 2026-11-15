Avião agrícola atinge carro e deixa um morto e mais dois feridos em Goiás

Acidente ocorreu durante manobra de aproximação da aeronave para reabastecimento; uma criança de oito anos está entre os feridos

Um acidente envolvendo um avião agrícola e um carro de passeio deixou um morto e dois feridos, entre eles uma criança de oito anos, no final da tarde de sábado (14), em Aragarças, na região oeste de Goiás. A colisão ocorreu no momento em que a aeronave se aproximava de uma pista local para realizar um pouso. O piloto não sofreu ferimentos.

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Segundo informações do Batalhão Rural da Polícia Militar, o avião atuava na pulverização de um canavial e descia para reabastecimento quando atingiu um veículo modelo Ford Ka, que trafegava pela mesma pista. O automóvel era ocupado por cinco pessoas no momento do choque. O impacto atingiu com maior gravidade os três passageiros que viajavam no banco traseiro do carro.

Os adultos feridos foram inicialmente socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde no município vizinho de Montes Claros de Goiás, onde um deles não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A criança de oito anos foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia. Não há informações sobre o seu estado de saúde atual.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aragarças, que acionou a Polícia Científica para a realização dos trabalhos de perícia no local. A investigação conduzida pela Polícia Civil buscará esclarecer as circunstâncias do acidente, o que inclui a apuração sobre a regularidade do uso da pista por veículos terrestres e aeronaves. Paralelamente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi notificado.