Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COLISÃO

Avião agrícola atinge carro e deixa um morto e mais dois feridos em Goiás

Acidente ocorreu durante manobra de aproximação da aeronave para reabastecimento; uma criança de oito anos está entre os feridos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Avião agrícola atinge carro e deixa um morto e mais dois feridos em Goiás
Autor Acidente foi registrado no final da tarde deste sábado (14) - Foto: Divulgação/Polícia Militar de Goiás

Um acidente envolvendo um avião agrícola e um carro de passeio deixou um morto e dois feridos, entre eles uma criança de oito anos, no final da tarde de sábado (14), em Aragarças, na região oeste de Goiás. A colisão ocorreu no momento em que a aeronave se aproximava de uma pista local para realizar um pouso. O piloto não sofreu ferimentos.

LEIA MAIS: Incêndio atinge indústria de óleo vegetal em parque industrial de Apucarana; fotos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo informações do Batalhão Rural da Polícia Militar, o avião atuava na pulverização de um canavial e descia para reabastecimento quando atingiu um veículo modelo Ford Ka, que trafegava pela mesma pista. O automóvel era ocupado por cinco pessoas no momento do choque. O impacto atingiu com maior gravidade os três passageiros que viajavam no banco traseiro do carro.

Os adultos feridos foram inicialmente socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde no município vizinho de Montes Claros de Goiás, onde um deles não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu. A criança de oito anos foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), em Goiânia. Não há informações sobre o seu estado de saúde atual.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Aragarças, que acionou a Polícia Científica para a realização dos trabalhos de perícia no local. A investigação conduzida pela Polícia Civil buscará esclarecer as circunstâncias do acidente, o que inclui a apuração sobre a regularidade do uso da pista por veículos terrestres e aeronaves. Paralelamente, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) também foi notificado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente aéreo acidente de transito avião agrícola colisão veículo Hospitalização investigação policial
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV