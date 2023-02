Aventuras de Glória Maria renderam memes históricos para o jornalismo

Da Redação

Gloria Maria andando de montanha-russa na Jamaica

Um dos ícones do jornalismo brasileiro, responsável por memes inesquecíveis, Glória Maria com toda certeza vai deixar muita saudade. Ela faleceu nesta quinta-feira (02), aos 73 anos, após luta contra um câncer.

Conhecida por realizar reportagens ao redor do mundo, Glória Maria usava a sua irreverência para mostrar as mais diversas culturas. Quem não se lembra dessa reportagem histórica na Jamaica, em 2016, quando ela entrevistou o campeão mundial de atletismo Usain Bolt.

LEIA MAIS: Morre na manhã desta quinta-feira (2) a jornalista Glória Maria

A viagem rendeu cenas maravilhosas da jornalista tendo uma brisa depois de fumar uma erva típica local. Na mesma experiência, ela ainda andou de montanha-russa e se tornou um dos maiores memes da internet.

Glória Maria era foda e rendeu momentos maravilhosos pra gente, nunca vou esquecer essa reportagem em que ela fumou um, andou na montanha russa e gerou um dos melhores memes da internet



pic.twitter.com/6PUU5fmyC9 — Cardoso (@cardoso122) February 2, 2023





um dos momentos mais ícones da gloria maria, "fora da área" dos grandes trabalhos jornalísticos, foi quando ela foi na montanha russa...



o jornalismo jamais vai esquecer de você. descanse em paz, gloria maria. 💔pic.twitter.com/v9MChf2O3Y — robson. 🇾🇪 (@goldorato) February 2, 2023





Fora da órbita da Terra para experimentar a gravidade zero, Glória foi a primeira jornalista brasileira a participar do evento da Nasa. O momento também rendeu imagens inesquecíveis.

que pessoal especial foi Glória Maria. aqui, ela fora órbita da Terra para experimentar a gravidade zero. primeira jornalista brasileira a participar do evento da Nasa. primeira jornalista em tantas, tantas, tantas coisas… sorte a nossa pic.twitter.com/MVGiLld3Ug — Lare (@laressa) February 2, 2023





Glória Maria sem dúvidas foi uma jornalista que abriu caminho para muitas outras mulheres na profissão ao longo dos anos. Foi pioneira em muitas pautas, sempre à frente do seu tempo. O jornalismo brasileiro se despede dela com a lembrança das inúmeras vezes em que a genialidade de suas reportagens nos emocionaram, assim como nesse registro com o rei do pop Michael Jackson.

Glória Maria fez história no jornalismo brasileiro. Descanse em Paz! 🖤



pic.twitter.com/cmNDFC9tNQ — CHOQUEI (@choquei) February 2, 2023





