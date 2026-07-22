Avanço de frente fria muda o tempo em São Paulo e mantém alerta para temporais no Sul

O Brasil terá uma semana marcada por diferentes condições de tempo, com chuva intensa em algumas regiões e predomínio de tempo firme em outras. Uma frente fria avança pelo país e deve mudar o padrão meteorológico no Sudeste a partir desta quinta-feira, 23, enquanto áreas do Sul continuam sob alerta para temporais e volumes elevados de chuva.

Segundo Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK, a chegada do sistema representa uma mudança nas condições de temperatura e umidade, especialmente em São Paulo e em áreas próximas ao Paraná.

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"Reforçamos o alerta para que a população acompanhe as atualizações e se prepare para as mudanças bruscas de temperatura e umidade", afirmou.

A instabilidade começa a avançar nesta quarta-feira, 22, pelos estados de Santa Catarina e Paraná, onde há previsão de chuva volumosa, além de possibilidade de tempestades acompanhadas de raios, granizo e rajadas de vento. A especialista destaca ainda que os volumes elevados podem contribuir para a elevação do nível de rios e provocar pontos de alagamento, enchentes e transbordamentos.

Entre quarta-feira e sexta-feira, 25, os maiores acumulados devem se concentrar na região central e oeste do Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Nessas áreas, a previsão indica volumes entre 40 e 60 milímetros, podendo superar 80 milímetros em pontos isolados. Há possibilidade de tempestades com raios, granizo e ventos de até 90 km/h.

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Em Santa Catarina e na faixa leste do Paraná, são esperados acumulados entre 30 e 45 milímetros, com possibilidade de ultrapassar 50 milímetros em algumas localidades. As tempestades podem vir acompanhadas de rajadas de vento de até 70 km/h.

No Sudeste, a frente fria deve provocar mudanças principalmente a partir de quinta-feira. Em São Paulo, as áreas próximas à divisa com o Paraná, o Vale do Ribeira e o litoral sul paulista devem ser as primeiras a sentir os efeitos do sistema, com possibilidade de chuvas de moderada a forte intensidade.

Para o Estado de São Paulo e o leste de Mato Grosso do Sul, a previsão indica volumes de até 20 milímetros, com possibilidade de raios pontuais e rajadas de vento de até 60 km/h.

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Enquanto a frente fria avança pelo centro-sul do País, outras áreas terão predomínio de tempo seco. O Centro-Oeste e o interior do Nordeste devem enfrentar baixos índices de umidade relativa do ar, aumentando a preocupação com impactos à saúde e o risco de queimadas.

Nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a previsão é de tempo firme na maior parte das áreas, com possibilidade de chuvas isoladas, mas sem expectativa de grandes acumulados. Após a passagem da frente fria, as temperaturas devem cair no centro-sul do Brasil, principalmente a partir de domingo, 27, com destaque para a Região Sul e o sul de Minas Gerais.