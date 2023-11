Avalanche de lama invade rua após deslizamento de terra em Blumenau

Siga o TNOnline no Google News

Nesta sexta-feira (3), uma "avalanche" de lama tomou conta de uma rua em Blumenau, em Santa Catarina. Vídeos que viralizaram as redes sociais mostram terra descendo pela via. Em uma das imagens, uma árvore aparece sendo levada pela enxurrada. Veja:

O Corpo de Bombeiros ajudou as pessoas a saírem de suas residências até às 13h20. Não houve feridos. A Defesa Civil do município informou que o deslizamento ocorreu depois de um grande volume de chuva atingir a cidade durante a madrugada. As chuvas são causadas por uma frente fria, associada a um ciclone extratropical que passa pelo estado.



Nesta tarde, a Defesa Civil também comunicou que o nível do rio Itajaí-Açu pode atingir 9,5 metros de profundidade às 20h. A cota máxima para que os moradores estejam em segurança é de 10 metros. O órgão pede para que a população fique atenta aos novos alertas e deixem suas casas, caso seja necessário.

