Auxiliar de enfermagem que desapareceu durante plantão é achado morto

Da Redação

Jailton foi encontrado morto nessa terça-feira

As autoridades tentam descobrir o que houve com o auxiliar de enfermagem Jailton Jonnathan Almeida, de 29 anos. O profissional foi encontrado morto na instituição de saúde em que trabalhava, o Hospital de Emergência do Agreste, em Arapiraca, Alagoas, na madrugada dessa terça-feira (21).

Segundo as informações da Polícia Civil (PC), que está à frente do caso, Jailton realizava um plantão na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade de saúde e, durante seu horário de repouso, desapareceu e não retornou para o resto do serviço.

A corporação informou que uma colega ficou preocupada e começou a procurar por ele. Assim que a funcionária encontrou Jailton, levou um susto, pois o auxiliar de enfermagem estava morto.

Um exame toxicológico foi requerido pela Polícia Civil para ajudar a determinar a causa da morte. Familiares e amigos de Jailton são ouvidos pela polícia.



O Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Alagoas lamentou a morte precoce do rapaz. "Aos familiares, amigos e colegas de trabalho os nossos sentimentos de pesar. Que Deus os conforte nesse momento de tamanha tristeza", disse por meio de uma publicação feita nas redes sociais.

Com informações do UOL.

