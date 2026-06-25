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MACABRO

Auxiliar de enfermagem é preso por furtar, cozinhar e comer restos humanos

Ele teria furtado partes de corpos em cemitérios e no hospital onde trabalhava

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.06.2026, 19:34:16 Editado em 25.06.2026, 19:34:11
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Auxiliar de enfermagem é preso por furtar, cozinhar e comer restos humanos
Autor Em depoimento, o suspeito afirmou que cozinhava e comia os restos humanos - Foto: Reprodução/Polícia da Hungria

Um auxiliar de enfermagem, 30 anos, foi preso na última semana em Budapeste, na Hungria, suspeito de furtar e comer restos humanos. Ele teria furtado partes de corpos em cemitérios e no hospital onde trabalhava. A prisão ocorreu após denúncias sobre seu comportamento.

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Durante perícia na residência do homem, a polícia encontrou uma coleção de pedaços de corpos humanos e animais: crânios humanos, uma perna, uma mão, ossos dentro de uma mala, um rosto humano preservado e um frasco com um coração (que passará por perícia para confirmar se é humano ou animal).

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Em depoimento, o suspeito afirmou que cozinhava e comia os restos humanos. Também admitiu ser fascinado por partes de corpos, interesse que compartilhava com amigos e parentes. Segundo a investigação, ele conseguiu os restos no hospital onde trabalhava e em cemitérios da Hungria e da Eslováquia.

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O caso segue sob investigação da polícia húngara. Ele foi preso preventivamente e é acusado de uso ilegal de restos humanos e vilipêndio de cadáver.

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´polícia Budapeste Crime enfermagem investigação
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