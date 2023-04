Autorizado concurso para 814 vagas no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Luci Ribeiro (via Agência Estado)

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos autorizou a realização de concurso público para o provimento de 814 cargos no quadro de pessoal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), conforme portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 10. O efetivo autorizado inclui cargos de Analista em Ciência e Tecnologia, Pesquisador e Tecnologista, todos de nível superior.

De acordo com o ato, o provimento dos cargos está condicionado à homologação do resultado final do concurso e à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

A responsabilidade pela realização da seleção será do MCTI, a quem caberá, por exemplo, editar as respectivas normas, mediante a publicação de editais, portarias ou outros atos administrativos necessários à realização do concurso público.

O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de até seis meses, contado a partir da publicação desta portaria. "A não publicação do edital de abertura do concurso público no prazo estabelecido no caput implicará a perda dos efeitos desta portaria e o cancelamento do atesto de disponibilidade orçamentária para a realização do concurso público", diz a portaria, que acrescenta: o prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame será de dois meses.