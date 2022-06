Autoridades encontram 20 pessoas mortas após carro quebrar no deserto

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe de resgate encontrou os corpos nessa quarta-feira (29)

Vinte corpos foram encontrados no deserto da Líbia após o veículo em que estavam quebrar. As vítimas foram encontradas por uma equipe de resgate nessa quarta-feira (29).

continua após publicidade .

Conforme as autoridades, o local o veículo parou, que é a região de Kufra, é pouco povoado e registra em média temperaturas acima de 40ºC no verão. Devido ao calor, acredita-se que as vítimas morreram de sede.

O automóvel que transportava o grupo saiu de Chade e percorreu uma distância de 120 quilômetros em território líbio.

continua após publicidade .

A equipe de resgate publicou em uma rede social um vídeo que mostra os cadáveres se decompondo no deserto, perto de uma caminhonete.



A Líbia vive em caos após as revoltas que derrubaram o ditador Muammar Khaddafi, e suas fronteiras com Chade, Níger e Sudão tornaram-se rotas notórias de tráfico de pessoas e contrabando.



Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News