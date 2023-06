Autoridades afirmam que oxigênio de submarino acabou na manhã desta 5ª

A Guarda Costeira dos Estados Unidos afirmou que o oxigênio do submarino que desapareceu no Oceano Atlântico quando estava em uma viagem para observar os destroços do "Titanic" acabou na manhã desta quinta-feira (22). Equipes de resgate dos EUA, Canadá e França intensificaram as buscas, porém, até o momento, nada foi encontrado.

A empresa OceanGate, que é proprietária do veículo aquático, divulgou a informação de que o submarino tinha 96 horas de oxigênio. O Titan sumiu no último domingo (18) após perder o contato com a empresa responsável pela expedição, cerca de 1 hora e 45 minutos depois de iniciar a descida de quase 4 mil metros de profundidade no oceano.

Há cinco pessoas na embarcação, sendo elas o empresário Hamish Harding, o mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet, o empresário paquistanês Shahzada Dawood e seu filho Sulaiman Dawood, além do CEO e fundador da OceanGate, Stockton Rush.

A previsão da USCG leva em conta diversos cálculos, como o horário em que o submarino iniciou a viagem. Variáveis, como a quantidade de oxigênio que cada passageiro está consumindo, pode mudar a estimativa.

Com informações da Revista Exame.

