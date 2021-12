Da Redação

Autora de 'Entrevista com o vampiro' morre aos 80 anos

A escritora americana Anne Rice morreu aos 80 anos por complicações de um acidente vascular cerebral (AVC). O filho, Cristopher Rice, fez uma publicação no perfil da mãe nas redes sociais. "Anne nos deixou quase 19 anos depois que meu pai, seu marido Stan, morreu", escreveu Cristopher.

Ela nasceu em Nova Orleans, no estado da Luisiana, nos Estados Unidos, em 1941. Formada em ciência política e escrita criativa pela Universidade de São Francisco, foi publicada em todo o mundo. Começou a escrever em 1972, após a perda da filha Michele, de cinco anos, que morreu de leucemia. Desde então, escreveu mais de 30 livros.

O maior sucesso da carreira foi a série "Crônicas vampirescas", a primeira delas "Entrevista com o vampiro", de 1976. No Brasil, o livro foi traduzido por Clarice Lispector. Em 1994, virou filme, também de grande sucesso. No elenco, Tom Cruise, Bradd Pitt, Kirsten Dunst, Antonio Banderas, além da própria autora. Aos 80 anos, Anne ainda escrevia e publicava. A última obra, lançada no Brasil em 2018, foi "Comunhão do Sangue".

A escritora mantinha uma página ativa no Facebook com mais de um milhão de seguidores, onde frequentemente interagia com os fãs, fazia perguntas sobre as suas obras, estimulava conversas sobre os livros. Foi nesta mesma página que o filho, Cristopher, anunciou a morte da autora.

"Estou de coração partido ao trazer notícias tão tristes para vocês. Mais cedo nesta noite, Anne morreu de complicações de um AVC. (...) Como mãe, ela me apoiou incondicionalmente. Me ensinou a perseguir meus sonhos, rejeitar o conformismo e desafiar o meu medo e falta confiança. Como escritora, me ensinou a desafiar as barreiras do gênero literário e me entregar às minhas paixões obsessivas.", escreveu Cristopher, em homenagem à mãe.

