Autora da música Sweet Dreams posta cover de pedreiros brasileiros

Da Redação

Em seu perfil do Twitter, a cantora e compositora britânica Annie Lennox , publicou o vídeo dos pedreiros

O vídeo dos pedreiros pernambucanos do Quarteto da Arriação cantando a música Sweet Dreams (Are Made of This), em meio a uma obra e utilizando ferramentas, viralizou na internet e chegou até a autora da canção.

A cantora e compositora britânica Annie Lennox , publicou o vídeo dos pedreiros no Instagram e Twitter, na última sexta-feira (25). “Sweet Dreams viaja o mundo e os sete mares até o Brasil!!!. Quão bom é ISSO?!!!”, escreveu Annie.

A música, composta pelo dueto Eurythmics, formado por Annie Lennox e Dave Stewart, é um dos maiores sucessos da década de 80.

No cover brasileiro, os pedreiros usam martelo, pá, colher de pedreiro e um barril de plástico, para fazer uma versão totalmente diferente da original, e ao mesmo tempo única da canção.

Sweet Dreams travels the world and the seven seas to Brazil!!!

How great is THIS?!!! pic.twitter.com/3QWvE2zypf — Annie Lennox (@AnnieLennox) November 25, 2022

Com informações, ricmais

