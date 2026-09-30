Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Aulas são suspensas em Brodowski, no interior de SP, após doença desconhecida em crianças

Escrito por Leonardo Siqueira (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A prefeitura de Brodowski, no interior de SP, informou nesta quarta-feira, 30, que todas as unidades escolares do município terão aulas suspensas até o dia 5 de outubro, após crianças e adultos apresentaram "manifestações dermatológicas inespecíficas".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Brodowski informou que, até o momento, não há diagnóstico confirmado e nem elementos que caracterizem um surto. As amostras foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para análise e os casos estão sendo investigados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ainda conforme a pasta e junto à Secretaria Municipal de Educação, as aulas foram suspensas de forma preventiva para reforçar os cuidados e realizar procedimentos de dedetização e higienização nas unidades escolares.

Para agilizar a investigação, a prefeitura informou que foi criada uma Sala de Situação e a quantidade de médicos envolvidos na avaliação dos casos foi ampliada, com acompanhamento clínico e epidemiológico.

A prefeitura de Brodowski disse que permanece atuando de forma integrada e acompanhando diariamente a situação. "A Secretaria Municipal de Educação reforça que a carteira de vacinação é solicitada nas matrículas e rematrículas. Durante as férias, todas as escolas também passam por dedetização e higienização", escreveu a pasta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aulas Brodowski doença desconhecida SAÚDE suspensão
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV