Aulas são suspensas em Brodowski, no interior de SP, após doença desconhecida em crianças

A prefeitura de Brodowski, no interior de SP, informou nesta quarta-feira, 30, que todas as unidades escolares do município terão aulas suspensas até o dia 5 de outubro, após crianças e adultos apresentaram "manifestações dermatológicas inespecíficas".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Brodowski informou que, até o momento, não há diagnóstico confirmado e nem elementos que caracterizem um surto. As amostras foram encaminhadas ao Instituto Adolfo Lutz para análise e os casos estão sendo investigados.

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Ainda conforme a pasta e junto à Secretaria Municipal de Educação, as aulas foram suspensas de forma preventiva para reforçar os cuidados e realizar procedimentos de dedetização e higienização nas unidades escolares.

Para agilizar a investigação, a prefeitura informou que foi criada uma Sala de Situação e a quantidade de médicos envolvidos na avaliação dos casos foi ampliada, com acompanhamento clínico e epidemiológico.

A prefeitura de Brodowski disse que permanece atuando de forma integrada e acompanhando diariamente a situação. "A Secretaria Municipal de Educação reforça que a carteira de vacinação é solicitada nas matrículas e rematrículas. Durante as férias, todas as escolas também passam por dedetização e higienização", escreveu a pasta.