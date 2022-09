Atriz e falsas videntes têm prisão preventiva decretada por golpe em idosa

Daniela Amorim (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Justiça decretou a prisão preventiva da atriz Sabine Boghici, acusada de aplicar um golpe milionário, estimado em mais de R$ 725 milhões, na própria mãe, Geneviève Boghici, de 82 anos. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) informou que também obteve a prisão preventiva de outras cinco pessoas apontadas como integrantes da quadrilha de falsas videntes que teria participado do golpe.

continua após publicidade .

Os denunciados já tinham sido presos pela Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa de Terceira Idade, no último dia 10 de agosto, na "Operação Sol Poente".

"A 23ª Vara Criminal deferiu os pedidos do MP fluminense e, além da conversão da prisão temporária em preventiva, decretou a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos aprendidos para localizar e reaver bens subtraídos da idosa, bem como o sequestro de bens imóveis e móveis pertencentes aos denunciados, que tenham sido adquiridos com o dinheiro subtraído da vítima", informou o MPRJ, em nota.

continua após publicidade .

De acordo com a denúncia, o golpe teria sido elaborado por Sabine com a ajuda de Rosa Stanesco, conhecida por Mãe Valéria de Oxóssi, e palrte da família da vidente.

A vítima, mãe de Sabine, é viúva de um grande colecionador de artes, dono de quadros famosos de Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e outros pintores célebres. Entre 2020 e 2021, a idosa foi convencida pelo grupo de que a vida de sua filha Sabine estava em perigo e que seria necessário um trabalho espiritual para salvá-la.

"Impressionada, a idosa acabou lesada, tendo realizado oito transferências bancárias para pagar pelo suposto serviço espiritual. Cabe ressaltar que própria filha passou informações pessoais sobre a família para demais integrantes da quadrilha, de forma a dar credibilidade às abordagens feitas junto à idosa, quando as falsas videntes, munidas de detalhes sobre a vida pessoal da vítima, davam conta do suposto risco a que estaria exposta sua filha, mentora do golpe. A ação criminosa foi complementada ainda, em sua última e mais recente fase, com a venda de bens da idosa, como joias, e obras de arte da herança do colecionador e marchand Jean Bochici que, casado com Geneviève, faleceu em 2015, e cujo espólio está em disputa na Justiça", relatou a nota do MPRJ.

continua após publicidade .

Além de Sabine Boghici, foram denunciados e tiveram a prisão preventiva decretada: Rosa Stanesco Nicolau (a "Mãe Valéria de Oxóssi"); Gabriel Nicolau Traslaviña Hafliger (filho de Rosa); Diana Rosa Aparecida Stanesco Vuletic (meia-irmã de Rosa); Jacqueline Stanescos (prima de Rosa e Diana); e Slavko Vuletic (pai de Diana e padrasto da Rosa), que recebeu diversos depósitos bancários dos valores subtraídos da vítima.

O MPRJ acrescenta que, durante a pandemia de covid-19, a idosa passou a ser mantida em cárcere privado no apartamento em que morava, na Avenida Atlântica, em Copacabana, zona sul do Rio, "sob grave ameaça e violência, consistente em agressões físicas e com maus-tratos, como privação de alimentação, isolamento e empurrões".

"A fase final do golpe compreendeu o roubo e a venda de quadros famosos, de autores como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Rubens Gerchman e Cícero Dias", relembra o MP.

Os denunciados responderão na Justiça pelos crimes de associação criminosa, estelionato, extorsão mediante ameaça, roubo e cárcere privado.