Atriz é agredida e mantida em cárcere privado em SP por namorado advogado lutador de jiu-jítsu
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O advogado e lutador de jiu-jítsu Vander Gaeta, de 47 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 18, suspeito de agredir e manter a namorada, a atriz Camila Jeronymo, de 36, em cárcere privado, em um apartamento na zona sul de São Paulo.
O caso foi registrado pela Polícia Civil do Estado como tortura, violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado e lesão corporal.
O Estadão entrou em contato com a defesa de Vander e aguarda retorno.
Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), a corporação foi acionada por volta das 23h, na avenida Santa Amaro, no bairro Vila Nova Conceição, por uma amiga da vítima, que havia pedido ajuda.
De acordo com o boletim de ocorrência, a atriz relatou estar sendo mantida refém pelo companheiro. Os militares entraram no local e resgataram Camila, que tinha lesões aparentes no corpo.
Vander foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já a vítima solicitou medidas protetivas de urgência.