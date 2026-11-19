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Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O advogado e lutador de jiu-jítsu Vander Gaeta, de 47 anos, foi preso na noite desta quarta-feira, 18, suspeito de agredir e manter a namorada, a atriz Camila Jeronymo, de 36, em cárcere privado, em um apartamento na zona sul de São Paulo.

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O caso foi registrado pela Polícia Civil do Estado como tortura, violência doméstica, ameaça, sequestro e cárcere privado e lesão corporal.

O Estadão entrou em contato com a defesa de Vander e aguarda retorno.

Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), a corporação foi acionada por volta das 23h, na avenida Santa Amaro, no bairro Vila Nova Conceição, por uma amiga da vítima, que havia pedido ajuda.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a atriz relatou estar sendo mantida refém pelo companheiro. Os militares entraram no local e resgataram Camila, que tinha lesões aparentes no corpo.

Vander foi detido e encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. Já a vítima solicitou medidas protetivas de urgência.