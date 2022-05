Atriz de filmes adultos é candidata por partido cristão

Da Redação

Bianca Naldy, atriz pornô há cinco anos, decidiu disputar uma vaga como deputada na eleição de 2022, ela busca uma cadeira na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O partido que lhe abriu as portas para a política foi o Agir, nome recém-adotado pelo antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC).

De acordo com matéria do Metrópoles, Naldy afirma que o eleitorado cristão não verá problema no fato de uma atriz de filmes adultos concorrer por um partido ligado à religiosidade. “Sexo é de Deus. Foi Deus que criou o sexo. Até os animais têm necessidade de sexo. Tem gente que, por hipocrisia, me critica pelo que faço. A única diferença é que faço em frente às câmeras. Pago minhas contas e não passo por cima de ninguém”, diz a artista, que já foi evangélica, mas hoje não segue nenhuma doutrina.

Naldy diz que o interesse na política surgiu após ser indagada sobre o assunto em um podcast. “Me perguntaram o que eu achava da política e o que faria se recebesse um convite. Falei: ‘por que, não?’ Dali, me chamaram a participar como candidata. Aceitei porque a política faz parte de tudo na nossa vida. Com R$ 100, não se compra mais nada. Nem no mercado nem no posto de gasolina. A política está em tudo”, contou Bianca.

Antes de ingressar no segmento pornográfico, Naldy foi guarda municipal e técnica em enfermagem. Ela diz que o lema de sua campanha será “família, saúde, educação e o bem-estar do povo”.





