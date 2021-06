Atriz Camila Amado, morre de câncer aos 82 anos

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A atriz Camilla Amado morreu em decorrência de um câncer no pâncreas neste domingo (06), no Rio de Janeiro. Ela estava na casa de um de seus filhos. Diretora de teatro, ela foi casada com o ator Stepan Nercessian e deixa dois filhos. Seu último papel na TV Globo, foi interpretando Candoca na novela Éramos Seis, em 2019.

A agência de talentos que assessorava a atriz, anunciou a morte dela pela página oficial no Instagram. “Uma grande mulher, artista e amiga", disse o post.

"Camilla, a mais corajosa entre nós, o pensamento livre, independente, único. Lembro de todas as nossas conversas nas madrugadas de Daime, das vezes em que você me ajudou com orientação artística. Muitas lembranças especiais! Siga em PAZ, maravilhosa", registrou a atriz Maitê Proença.