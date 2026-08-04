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CRIME SEXUAL

Ator que atuou na Globo, SBT e Record é preso suspeito de estuprar criança autista

Marco Furlan foi preso em flagrante; testemunha relatou ter ouvido a criança gritar “para, tá doendo” e, no quarto, viu o ator e o menino sem roupas

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.08.2026, 23:45:25 Editado em 04.08.2026, 23:45:20
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Ator que atuou na Globo, SBT e Record é preso suspeito de estuprar criança autista
Autor Natural de Campos do Jordão (SP), Furlan construiu uma carreira na televisão, no teatro e na publicidade - Foto: Instagram

O ator Marco Furlan, 48 anos, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na noite de segunda-feira (03), após ser acusado de estupro de vulnerável contra um menino de 5 anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O crime ocorreu na madrugada de domingo (02) durante uma festa de aniversário em uma chácara em Pindamonhangaba (SP). Ele foi detido após a mãe da criança flagrá-lo sem roupas ao lado do filho, que reclamava de dores na região anal.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da criança participava da festa e havia deixado o filho dormindo em um dos quartos. Ao ouvir gritos, ela correu até o cômodo e encontrou o filho e o suspeito sem roupas. Uma testemunha relatou ter ouvido a criança gritar “para, tá doendo” e, ao entrar no quarto, viu Furlan ao lado do menino. Outra testemunha confirmou que a mãe estava em estado de choque logo após os fatos.

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Durante o depoimento, Furlan apresentou versões contraditórias. Primeiro, alegou ter entrado no quarto por engano, confundindo a criança com a namorada. Depois, afirmou que havia consumido bebida alcoólica e não se lembrava do ocorrido. A delegada responsável considerou os relatos coerentes e com indícios suficientes para a prisão. O atendimento médico não constatou lesões, mas a jurisprudência dos tribunais superiores considera que a prática de ato libidinoso contra criança já configura o crime.

Natural de Campos do Jordão (SP), Furlan construiu uma carreira na televisão, no teatro e na publicidade. Ganhou projeção nacional em 2009 ao interpretar Heitor na série “Aline”, da TV Globo, personagem que integrou o triângulo amoroso da protagonista. Na época, foi apontado como um dos novos galãs da emissora. Participou também de “Mulher de Fases” (HBO), “Carrossel” (SBT), “Desencontros” (Sony) e “Escola do Amor” (Record). No mercado publicitário, estrelou campanhas para grandes marcas ao longo da carreira.

Após a prisão, o perfil de Furlan no Instagram foi derrubado. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como estupro de vulnerável e que os detalhes serão preservados por envolver menor de idade. O ator permanece preso e ainda não constituiu defesa.

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