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Ator Marco Furlan é preso em flagrante suspeito de estuprar criança de 5 anos durante festa

Escrito por Adriana Victorino (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 16:19:00 Editado em 04.08.2026, 16:28:45
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O ator Marco Furlan, de 48 anos, foi preso em flagrante no último domingo, 2, suspeito de estuprar uma criança de 5 anos durante uma festa em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. O Estadão busca contato com a defesa de Furlan. O espaço segue aberto.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança ouviu os gritos do filho e foi até o quarto onde a criança dormia. No local, ela encontrou o ator sem roupas junto ao menino. A Polícia Militar informou que Furlan foi contido por participantes da festa até a chegada dos agentes. A criança recebeu atendimento médico acompanhada da mãe e foi encaminhada à delegacia.

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A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Pindamonhambaga. A SSP acrescentou que os detalhes sobre a ocorrência serão preservados por envolver menor de idade.

Furlan passou por audiência de custódia nesta segunda-feira, 3. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Marco Furlan ficou conhecido por interpretar o personagem Heitor na série Aline, da TV Globo, em 2009. Ele também participou do seriado Mulher de Fases, da HBO, e do programa Escola Do Amor, da TV Record.

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