Ator é encontrado morto em motel após entrar no quarto com dois homens
Dupla que o acompanhava deixou o local antes mesmo de funcionários perceberem que o ator havia morrido; polícia investiga
O ator José Patrik Machado, 32 anos, foi encontrado morto dentro de um quarto de motel no bairro Jardim Paulista, em Campo Grande (MS), na madrugada desta sexta-feira (05). O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS), que busca esclarecer as circunstâncias que levaram ao óbito.
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De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, José Patrik se hospedou no estabelecimento acompanhado de dois homens. A dupla que o acompanhava deixou o local antes mesmo de funcionários perceberem que o ator havia morrido. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta de 0h29 para atender a ocorrência. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também compareceram ao local e constataram o óbito.
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Segundo relatos prestados por uma recepcionista à polícia, em determinado momento da madrugada foi realizado contato por interfone com o quarto. Ao ser questionado se permaneceria utilizando a acomodação, José Patrik respondeu afirmativamente. Algum tempo depois, uma nova tentativa de contato foi feita, mas não houve qualquer resposta.
Diante do silêncio, funcionários do motel decidiram verificar a situação pessoalmente. Ao entrarem no quarto, encontraram o ator já sem sinais aparentes de vida. Conforme registrado no atendimento médico, a vítima já apresentava rigidez cadavérica, indicando que a morte havia ocorrido algum tempo antes da chegada do socorro.
A principal hipótese considerada inicialmente pelo médico que atendeu a ocorrência é a de uma possível overdose. No entanto, a suspeita ainda depende de confirmação oficial por meio dos exames periciais realizados pelo Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol). Peritos estiveram no motel para coletar vestígios.
A polícia deverá identificar e ouvir os dois homens que estavam com o ator antes de sua morte, a fim de reconstruir a dinâmica dos fatos. Até o momento, as autoridades não divulgaram informações sobre a existência de sinais de violência no corpo nem sobre eventuais substâncias encontradas no quarto. O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico. A investigação segue aberta aguardando a conclusão dos exames.