Atleta olímpica morre após veleiro afundar; irmã sobrevive

A velejadora tunisiana Eya Guezguez, de 17 anos, morreu enquanto treinava no mar com sua irmã gêmea Sarra. O acidente ocorreu neste domingo (10).

A jovem, que era a atleta feminina mais jovem das Olimpíadas de Tóquio 2020, faleceu após a embarcação virar devido aos fortes ventos.

Sarra Guezguez, que competiu ao lado dela no torneio de vela nos Jogos de Tóquio 2020 no verão passado, sobreviveu ao naufrágio.



Um dos primeiros a relatar a morte da jovem atleta foi o jornalista tunisiano Souhail Khmira. “Eya Guezguez, windsurfista olímpica tunisiana, faleceu hoje após um acidente no treino. Que ela descanse em paz”, escreveu ele no Twitter.

As informações são do site Metrópoles.

Eya Guezguez, 16, Tunisian Olympic Windsurfer, has passed away today after an accident at practice.

Eya, along with her twin, Sarra, were the Youngest female athletes at the #Tokyo2020 Olympics...

May she Rest In Peace 😔 pic.twitter.com/Pvt6lGEscq