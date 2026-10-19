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Atleta de jiu-jítsu de 14 anos aplica mata-leão e imobiliza homem que invadiu casa em SC

Ana Clara Dressel manteve o homem de 47 anos contido até a chegada da Polícia Militar. O invasor tentava furtar ferramentas na garagem

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Atleta de jiu-jítsu de 14 anos aplica mata-leão e imobiliza homem que invadiu casa em SC
Autor O homem ficou imobilizado por cerca de 15 minutos - Foto: Reprodução/ G1

Uma adolescente de 14 anos, praticante de jiu-jítsu, imobilizou um homem de 47 anos com um golpe de "mata-leão" após ele invadir a residência de sua família na madrugada de sábado (17), em Lages, na serra de Santa Catarina. Ana Clara Dressel manteve o suspeito dominado no chão por cerca de 15 minutos até a chegada da Polícia Militar. O invasor, que tentava furtar ferramentas na garagem da casa, foi preso em flagrante pelas autoridades. Um vídeo gravado por câmeras de segurança da vizinhança registrou o momento em que a atleta aplicou o golpe e conteve o criminoso.

-LEIA MAIS: PM faz buscas por suspeito de violência doméstica que fugiu para área de mata em Apucarana

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A invasão foi descoberta pelo irmão mais novo da atleta, de 12 anos, que ouviu ruídos incomuns na madrugada e alertou os pais. Ao verificar a garagem, o pai da adolescente surpreendeu o homem mexendo no veículo da família com a intenção de levar uma parafusadeira e uma roçadeira. Ao ser confrontado, o suspeito chegou a alegar que apenas pegaria os objetos emprestados, o que deu início a uma luta corporal. Na tentativa de ajudar o marido a conter o invasor, a mãe da jovem, segurou o homem pelas roupas, mas acabou sendo atingida por um soco no rosto.

A tensão aumentou quando o criminoso sacou uma pequena faca de serra durante a confusão. O casal conseguiu retirar a arma do homem, momento em que a adolescente, que observava a situação à distância devido ao perigo, decidiu intervir.

Ana Clara aproximou-se pelas costas, aplicou a chave de pescoço, entrelaçou as pernas no agressor e o levou ao solo. O pai permaneceu ao lado da filha para garantir a segurança enquanto ela mantinha o homem dominado no chão. O suspeito só foi solto quando os policiais chegaram e o algemaram para conduzi-lo à delegacia. Após o desfecho, a mãe da jovem destacou a atitude da filha e ressaltou a importância de meninas aprenderem técnicas de defesa pessoal para proteção.

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As informações são do G1 Santa Catarina.
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adolescente Defesa pessoal Jiu Jitsu Santa Catarina segurança
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