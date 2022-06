Atleta de crossfit é hospitalizado após ser atingido por peso; vídeo

Da Redação

O caso ocorreu na última sexta-feira (24), em Fortaleza

Um atleta de crossfit precisou ser hospitalizado após ser atingido por uma barra durante levantamento de peso, em Fortaleza, Ceará. A situação ocorreu na última sexta-feira (24).

Nas imagens, que foram feitas por outro usuário da academia, é possível notar o momento em que a vítima tenta levantar uma barra com pesos. O rapaz tira a barra do chão, leva até a região do tórax, mas, ao tentar colocar o equipamento acima da cabeça, ele o solta, atingindo suas costas.

Depois do acidente, o jovem ficou caído no chão. Veja:

Um atleta de Crossfit foi atingido por uma barra com pesos ao tentar levantá-la em um box de treinamento em Fortaleza. Acesse: https://t.co/TnedNgClqH pic.twitter.com/Xaj8oHYEwN — Diário do Nordeste (@diarioonline) June 29, 2022

Conforme a academia que o rapaz frequenta, ele deve ser submetido a um procedimento cirúrgico.



Caso semelhante

Uma mulher morreu em uma academia após tentar levantar 180 kg em um equipamento de musculação. O peso caiu sobre a vítima após ela se desequilibrar. O caso foi registrado no México.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o objeto atinge o pescoço dela. Veja:

➡ Mulher morre esmagada em academia ao tentar levantar 180 kg



Frequentadora da Gym Fitness Sport estava acompanhada da filha quando evento trágico ocorreu, nessa segunda-feira (21/2) 😢.



Leia: https://t.co/oxLWUezrkA pic.twitter.com/2jtbbrDAOe

Após o acidente, socorristas foram chamados, mas a mulher estava sem sinais vitais. Na hora do incidente, a mulher estava acompanhada da filha, que aparece nas imagens usando uma blusa amarela.



A polícia abriu investigação para apurar o caso.

