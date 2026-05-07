TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
FATALIDADE

Atleta de 13 anos morre após passar mal em etapa dos Jogos Escolares de SC

Adolescente sentiu dores de cabeça antes de partida em Faxinal dos Guedes; causa da morte não foi revelada

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.05.2026, 15:50:34 Editado em 07.05.2026, 15:50:28
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Atleta de 13 anos morre após passar mal em etapa dos Jogos Escolares de SC
Autor Angelina Valmórbida Perin, de 13 anos, morreu durante a etapa microrregional dos Jesc - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Angelina Valmorbida Perin, morreu na última quarta-feira (6) após passar mal durante a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc), em Faxinal dos Guedes. A jovem era atleta de handebol e representava o Colégio Expressivo, de Xaxim, cidade onde vivia. De acordo com a Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), Angelina começou a se sentir mal antes de entrar em quadra e foi prontamente encaminhada ao hospital, mas a causa do óbito ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

-LEIA MAIS: Aos 33 anos, morre a jornalista Angélica da Costa Nogaroto, em Maringá

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O incidente ocorreu por volta das 13h, quando a estudante relatou fortes dores de cabeça. No momento em que sua equipe iniciava a partida, o quadro de saúde se agravou, exigindo o socorro imediato. Segundo o árbitro Cristiano Foresti, as competições seguiram normalmente no ginásio porque as informações sobre o falecimento não haviam chegado aos demais atletas e árbitros. Os colegas de Angelina, sem saber do ocorrido, disputaram as partidas e a equipe feminina chegou a conquistar a medalha de prata na competição.

A confirmação da morte foi comunicada inicialmente apenas ao professor responsável pelo time, que, em decisão conjunta com a direção da escola, optou por informar as outras alunas posteriormente. O anúncio foi planejado para ocorrer em um ambiente controlado, com o suporte de pais e profissionais de psicologia. Em sinal de luto, o Colégio Expressivo suspendeu todas as aulas nesta quinta-feira (7), e a prefeitura local prestou apoio aos familiares e à comunidade escolar.

O sepultamento da jovem está agendado para as 17h desta quinta-feira (07), no Cemitério Municipal de Xaxim. Os Jogos Escolares de Santa Catarina, organizados anualmente pela Fesporte, reúnem estudantes de todo o estado em diversas fases classificatórias que servem como seletiva para competições nacionais, mas o clima de festa esportiva deu lugar ao luto na região Oeste catarinense.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Fesporte lamentou a morte da adolescente em nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares. “Atleta da modalidade de handebol, ela partiu precocemente após sentir-se mal antes de entrar em quadra para fazer o que amava”, afirmou a entidade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Atleta Jogos Escolares morte SAÚDE segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV