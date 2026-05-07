Atleta de 13 anos morre após passar mal em etapa dos Jogos Escolares de SC

Uma adolescente de 13 anos, identificada como Angelina Valmorbida Perin, morreu na última quarta-feira (6) após passar mal durante a etapa microrregional dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc), em Faxinal dos Guedes. A jovem era atleta de handebol e representava o Colégio Expressivo, de Xaxim, cidade onde vivia. De acordo com a Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), Angelina começou a se sentir mal antes de entrar em quadra e foi prontamente encaminhada ao hospital, mas a causa do óbito ainda não foi divulgada oficialmente pelas autoridades.

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O incidente ocorreu por volta das 13h, quando a estudante relatou fortes dores de cabeça. No momento em que sua equipe iniciava a partida, o quadro de saúde se agravou, exigindo o socorro imediato. Segundo o árbitro Cristiano Foresti, as competições seguiram normalmente no ginásio porque as informações sobre o falecimento não haviam chegado aos demais atletas e árbitros. Os colegas de Angelina, sem saber do ocorrido, disputaram as partidas e a equipe feminina chegou a conquistar a medalha de prata na competição.

A confirmação da morte foi comunicada inicialmente apenas ao professor responsável pelo time, que, em decisão conjunta com a direção da escola, optou por informar as outras alunas posteriormente. O anúncio foi planejado para ocorrer em um ambiente controlado, com o suporte de pais e profissionais de psicologia. Em sinal de luto, o Colégio Expressivo suspendeu todas as aulas nesta quinta-feira (7), e a prefeitura local prestou apoio aos familiares e à comunidade escolar.

O sepultamento da jovem está agendado para as 17h desta quinta-feira (07), no Cemitério Municipal de Xaxim. Os Jogos Escolares de Santa Catarina, organizados anualmente pela Fesporte, reúnem estudantes de todo o estado em diversas fases classificatórias que servem como seletiva para competições nacionais, mas o clima de festa esportiva deu lugar ao luto na região Oeste catarinense.

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A Fesporte lamentou a morte da adolescente em nota de pesar e prestou solidariedade aos familiares. “Atleta da modalidade de handebol, ela partiu precocemente após sentir-se mal antes de entrar em quadra para fazer o que amava”, afirmou a entidade.

