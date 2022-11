Atleta chega em 2ºlugar de corrida e horas depois tem perna amputada

Da Redação

Luiz Lucas, de 41 anos

Luiz Lucas, de 41 anos, teve a perna amputada durante um acidente na noite desse domingo (14), em Três Lagoas, a 326 km de Campo Grande. Horas antes, o maratonista havia disputado a 2ª Corrida dos Aventureiros da Cascalheira - Desafio Jupiá, e chegado em segundo lugar na disputa geral de 5km.

Conforme o boletim da polícia, Luiz foi atropelado por um carro de luxo e, de acordo com testemunhas que estavam no local, os envolvidos fugiram dentro de um matagal que fica à beira da via, abandonando o veículo.

Ainda conforme as autoridades, populares acionaram o socorro e, de acordo com os enfermeiros, Luiz foi resgatado lúcido, porém, devido o impacto, sua perna direita, do joelho para baixo, foi amputada.

Durante a vistoria, a polícia identificou que o carro de luxo estava com a documentação irregular e dentro do veículo foram encontrados um cartão de banco, um celular e também a chave do carro.

O caso segue em investigação e até a publicação dessa matéria os envolvidos no acidente ainda não haviam sido identificados.

