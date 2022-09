Atleta campeã olímpica diz ter comido cinzas da mãe por acidente

A ex-atleta britânica Kelly Holmes, que foi bicampeã olímpica em Atenas 2004, revelou durante uma entrevista ao programa "Loose Women" que um dos momentos mais embaraçosos de sua vida foi quando ela acidentalmente engoliu as cinzas da mãe, Pam Norman, que morreu em 2017.

O tema do programa inglês era sobre "como lidar com o luto". Então, Holmes disse que sua mãe tinha o desejo de ser cremada quando morresse, inclusive, alegou que "assombraria" a família caso sua vontade não fosse atendida.

"Havia quatro lugares ao redor do país que ela queria visitar, mas ficou tarde demais. Então decidimos que iríamos a esses quatro lugares e espalhar as cinzas dela", disse ela.



A primeira oportunidade deu certo. Porém, os outros três foram mais difíceis: "Quando fomos para New Forest, Isle of Wight e Cotswalds, estava sempre ventando", afirmou ela. "Então nós ficávamos em uma longa fila, nós jogávamos [as cinzas] e eu tenho um quarto da minha mãe dentro de mim!", disse Kelly enquanto demonstrava como as cinzas voavam em direção ao rosto dela.

"A gente dizia: 'Um, dois, três' - e estávamos obviamente tristes, mas 'vupt', o vento trazia de volta para a gente. Estamos tentando nos livrar de você!'", brincou ela, arrancando gargalhadas da plateia.

On ITVs Loose Women Olympic athlete Dame Kelly Holmes says she has a quarter of her mother in her after accidentally swallowing some of her ashes#ITVs #Loose #Women #Olympic #Dame #Kelly #Holmes #quarter #mother pic.twitter.com/9OlpTH18vq