Ativistas jogam torta em estátua do rei Charles III em museu; assista

Eles tiram os casacos e mostram as camisetas Just Stop Oil

Um homem e uma mulher do grupo ativista Just Stop Oil jogaram duas tortas na figura de cera do rei Charles III, dentro do museu Madame Tussauds, em Londres, na Inglaterra, nesta segunda-feira (24). A ação foi filmada e postada no Twitter do movimento.

Veja:

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂



👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB

As imagens mostram Eilidh McFadden, de 20 anos, de Glasgow, e Tom Johnson, de 29 anos, de Sunderland, subindo na plataforma onde ficam as estátuas de cera de Charles, da rainha Camilla, do príncipe William e da princesa Catherine. Eles tiram os casacos e mostram as camisetas Just Stop Oil.

Tanto McFadden quanto Johnson jogam a torna no rosto da figura do monarca. O protesto é o mais recente dos ativistas do grupo, que anteriormente jogaram sopa sobre a pintura "Girassóis", de Vincent van Gogh, na National Gallery de Londres em 14 de outubro.

Eles bloquearam estradas ao redor do parlamento e departamentos governamentais, exigindo que a Grã-Bretanha interrompa todos os novos projetos de petróleo e gás.

Grupos aliados em outros países também intensificaram os protestos antes da COP 27 começar no Egito em 6 de novembro.

No domingo (23), dois ativistas alemães do grupo Letzte Generation (Última Geração) jogaram purê de batata na pintura "Grainstacks", de Monet, no Museu Barberini, em Potsdam, na Alemanha.

"Estamos no meio de uma catástrofe climática e a única coisa que tememos é sopa de tomate ou batata em uma pintura. Quer saber do que tenho medo? Essa ciência afirmou que não poderemos alimentar nossas famílias em 2050", disse a ativista Mirjam Herrmann na frente dos visitantes do museu.

"Esta pintura não terá valor se estivermos brigando por comida. Quando é a hora de você ouvir e não continuar como antes?", acrescentou.

O grupo disse que a pintura tem um valor estimado de cerca de US$ 111 milhões (cerca de R$ 57 milhões na conversão direta). Um comunicado de imprensa publicado pelo Museu Barberini de Potsdam informou que "felizmente, a pintura foi protegida por vidro e cuidadosamente selada. Portanto, nenhum líquido pôde penetrar e a pintura em si permaneceu ilesa".

