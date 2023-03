Atiradora adolescente mata 6 pessoas em escola de Nashville

Da Redação

Os outros alunos foram escoltados em segurança para uma área próxima da escola

Uma adolescente invadiu uma escola em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (27), onde atirou matando 3 crianças e 3 adultos, segundo a polícia local. A atiradora também morreu no confronto com a polícia.

O porta-voz da polícia de Nashville, Don Aaron, informou que responderam a um chamado de um tiroteio por volta das 10h30 no horário local. Ao chegar na escola, os policiais ouviram tiros no segundo andar da escola. No local, encontraram a atiradora com dois rifles e uma pistola.

A Polícia Metropolitana de Nashville confirmou que a atiradora foi morta em um confronto com policiais. Com ela, o total de mortos no incidente são 7 pessoas. O porta-voz disse que uma pessoa ficou ferida com estilhaços de vidro, indicando que não tinha informações de mais feridos ou vítimas.

Os outros alunos foram escoltados em segurança para uma área próxima da escola, onde foram recebidos pelos seus pais. A Covenant School é uma instituição Presbiteriana para estudantes até 12 anos, com cerca de 200 alunos e 33 professores, conforme informações do site da escola.

