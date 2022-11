Atirador mata 5 pessoas e fere 18 em boate gay nos EUA

Da Redação

ClubeQ: tiroteio em boate gay no Colorado (EUA) deixa mortos e feridos

Um homem abriu fogo contra uma boate gay no Colorado, nos Estados Unidos, neste domingo (20), conforme a polícia local. O atirador foi identificado pela polícia como Anderson Lee Aldrich, de 22 anos. O episódio ocorreu durante a madrugada no horário local (início da manhã pelo horário de Brasília) no Club Q, uma casa noturna famosa na cidade de Colorado Springs, ao sul de Denver.

O tiroteio deixou cinco mortos e 25 feridos, segundo as autoridades. Ainda não se sabe quantas pessoas ficaram feridas pelos disparos e quantas se machucaram durante a fuga. Um dos feridos, segundo a polícia, é o próprio atirador, que está hospitalizado. Ele teria usado um rifle de longo alcance para abrir fogo no local.

Em uma nota em que lamenta o caso, os proprietários da boate afirmaram que o atirador foi detido por frequentadores da casa.

"Nós do Club Q estamos arrasados com o ataque sem sentido à nossa comunidade. Nossas rezas e pensamentos estão com todas as vítimas e suas famílias e amigos. Agradecemos a reação veloz de consumidores heróis que conseguiram controlar o atirador e colocar um fim no ataque", disse a boate, em comunicado.

Ainda não havia informações sobre a identidade das vítimas nem sobre o estado de saúde dos feridos até a última atualização desta notícia. Um homem de 34 anos que estava no local durante o ataque disse o New York Times que ouviu os primeiros disparos, mas pensou que fizessem parte da música. Joshua Thurman continuou dançando.

"Ouvi mais tiros e vi os flashes saindo dos disparos da arma", disse a testemunha, que só então teria corrido até o camarim da casa noturna para se esconder. "Minha vida passou diante dos meus olhos", disse Thurman, que chegou a trabalhar no bar como dançarino. Ele era amigo de uma das vítimas, que trabalhava no local como garçom. "Quando saímos do camarim, vimos corpos. Havia pedaços de vidro e sangue espalhados. Eu perdi amigos".

