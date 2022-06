Atirador é morto após atacar várias pessoas em hospital

Da Redação

Nesta quarta-feira (1º), em Tulsa, no estado de Oklahoma (EUA), um atirador morreu após ataque com arma de fogo. Informações iniciais são de que o homem, armado com um rifle, atingiu várias pessoas. Até o momento, três óbitos, além do suspeito, foram confirmados.

O ataque aconteceu no hospital St. Francis. A polícia ainda não forneceu o número oficial de vítimas, que ainda estariam sendo socorridas por ambulâncias no local.

Policiais varrem os cômodos do prédio para identificar ameaças adicionais. Polícia de Tulsa anunciou “vários feriados e várias potenciais vítimas”.

O chefe do departamento de polícia da cidade, Wendell Frankin, confirmou que a equipe respondeu a um chamado de incidente envolvendo um atirador ativo, que é como os tiroteios são inicialmente reportados.

“Por favor, fique longe da área”, pediu o delegado. “Atualizaremos a mídia assim que conseguirmos obter detalhes.”

Com informações do Metrópoles.