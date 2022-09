Atirador com símbolo nazista deixa 15 mortos em escola na Rússia

Da Redação

O crime aconteceu em uma escola na cidade de Izhevsk

Nesta segunda-feira (26), um atirador abriu fogo em uma escola no centro da Rússia Quinze pessoas morreram, a maioria delas crianças, e outras 24 ficaram feridas, segundo a polícia.

O crime aconteceu em uma escola na cidade de Izhevsk, capital da região de Udmurtia, na parte oeste da Rússia.

Além de alunos da escola, um segurança também morreu. Segundo a agência de notícias russa Tass, o atirador estava armado com duas pistolas. O suspeito foi identificado como Artem Kazantsev, um homem com pouco mais de 30 anos que foi estudante nessa escola. Ele usava uma camiseta com uma suástica quando entrou no colégio nesta segunda-feira.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se pronunciou sobre o episódio. Putin lamentou o crime, que chamou de "ataque terrorista desumano".

A escola onde ocorreu o crime atende cerca de mil alunos.

Tiroteios em escolas russas têm sido comuns nos últimos anos. Em maio de 2021, um adolescente matou sete crianças e dois adultos ao abrir fogo em uma escola primária na cidade de Kazan, que foi uma das cidades sede da Copa da Rússia em 2018 e fica a cerca de 300 km de Izhevsk. Ele se matou depois.

Com informações do g1.

