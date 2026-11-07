Atingida por tornados, região oeste de Santa Catarina deve ter novos temporais

A região oeste de Santa Catarina deve enfrentar vendavais, queda de granizo e chuva intensa na madrugada e na manhã deste sábado, 7. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O oeste catarinense vem sendo castigado por temporais nos últimos dias. Na quarta-feira, 4, dois tornados atingiram a região, nas cidades de Chapecó e Xanxerê. A mesma linha de instabilidade provocou um terceiro tornado em Rio Negrinho, no Planalto Norte.

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O alerta abrange 111 municípios catarinenses. Segundo o Inmet, a chuva pode chegar a 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos de até 100 km/h e granizo. Além do oeste Catarinense, o aviso cobre o noroeste do Rio Grande do Sul e quatro mesorregiões do Paraná.

Há risco de destelhamentos, corte de energia elétrica, queda de árvores e estragos em plantações. De acordo com a Defesa Civil, o risco de alagamentos e enxurradas é alto em áreas próximas a rios. Também há possibilidade de deslizamentos no extremo oeste, no oeste, no meio-oeste e no Vale do Itajaí, pois o solo está encharcado pelas chuvas recentes.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil de Santa Catarina, as condições climáticas adversas já afetaram 126 municípios do Estado desde domingo, 1º. Duas pessoas morreram: em Xanxerê, uma mulher foi eletrocutada após o rompimento de um cabo de alta tensão; em Rio Negrinho, uma pessoa morreu após a queda da estrutura de um posto de combustível.

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Ainda segundo o balanço, 62 cidades estão em situação de emergência e 6.423 moradias foram atingidas; 557 pessoas estão desalojadas e 100, desabrigadas.

Os tornados da quarta-feira, se formaram durante a passagem de uma linha de instabilidade, alimentada pelo calor e pela umidade trazida da Amazônia. "Como o próprio nome sugere, são várias tempestades severas que se organizam em forma de linha", explica o meteorologista da Defesa Civil Caio Guerra.

Segundo Guerra, o sistema pode ter centenas de quilômetros de extensão e costuma se deslocar rapidamente, provocando fortes rajadas de vento por onde passa. Neste sábado, o risco vem de uma frente fria: o ar frio, mais denso, força a subida do ar quente e úmido e provoca novos temporais.

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A frente fria deve se afastar na tarde de sábado, e o tempo melhora com a entrada de ar seco e frio de origem polar. Na segunda-feira, 9, os termômetros podem marcar menos de 4°C nos Planaltos e no meio-oeste, com possibilidade de geada.