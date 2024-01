Athletico acerta com o técnico Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo

Siga o TNOnline no Google News

O Athletico anunciou o técnico colombiano Juan Carlos Osorio, ex-São Paulo, México e Paraguai. Ele chega na sexta-feira (5) ao CT do Caju para comandar o clube no ano do centenário.

O treinador de 62 anos estava sem clube desde a saída do Zamalek, em novembro. Ele comandou o clube do Egito em 22 partidas, mas acabou demitido após duas derrotas seguidas.

Saiu com 12 vitórias, cinco empates e só cinco derrotas – ou seja, 62% de aproveitamento.

O técnico colombiano treinou o Tricolor paulista em 2015 e trabalhou na seleção do México (inclusive na Copa do Mundo de 2018) e na seleção do Paraguai.

Osorio também passou por clubes como Millonarios, Once Caldas, Atlético Nacional e América de Cali. Ele tem seis títulos na carreira, com destaque para dois Campeonatos Colombianos.

Confirmado pelo Athletico, ele substitui Wesley Carvalho para comandar o clube em uma temporada que terá Campeonato Paranaense, Copa do Brasil, Brasileirão e Sul-Americana.

Com informações: Ric Mais

