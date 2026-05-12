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Até quando vai o frio no Brasil? Nova frente fria está prevista para o fim de semana

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 13:19:00 Editado em 12.05.2026, 13:30:23
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A intensa massa de ar polar que derrubou as temperaturas em diversas regiões do Brasil nos últimos dias deve começar a perder força a partir desta quarta-feira, 13. Apesar da elevação gradual das temperaturas no centro-sul do País ao longo da semana, uma nova frente fria já está prevista para o próximo fim de semana.

De acordo com Climatempo, o ar polar mais intenso avança em direção ao oceano ao longo da quarta-feira, o que permitirá uma rápida elevação das temperaturas em parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A previsão indica, no entanto, que o aquecimento será temporário.

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A partir da sexta-feira, 15, uma nova frente fria irá avançar pelo oceano e provocar nova mudança nas condições do tempo, principalmente no Sul e no Sudeste.

Além da nova queda nas temperaturas, há previsão de aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em capitais como São Paulo. O próximo fim de semana também deve começar com temperaturas mais amenas e tempo instável em parte do centro-sul do Brasil.

A semana começou com recordes de frio em diferentes estados. Na cidade de São Paulo, a manhã da última segunda-feira foi a mais fria do ano até agora. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a estação do Mirante de Santana, zona norte da capital, registrou 9,4°C. Foi a menor temperatura para a primeira quinzena de maio em 37 anos.

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No extremo sul da capital paulista, a estação de Interlagos marcou 7,2°C nas primeiras horas do dia. O frio intenso também atingiu cidades da região Sul. Em São Joaquim, na Serra catarinense, os termômetros chegaram a -4,61°C nesta terça-feira, a menor temperatura registrada no Brasil em 2026 até o momento.

Segundo a Climatempo, a massa de ar frio responsável pela queda acentuada das temperaturas é de origem polar continental, fenômeno que permite que o ar gelado avance com mais intensidade sobre o continente e alcance áreas mais amplas do País.

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