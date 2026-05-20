Até quando vai o frio em São Paulo?

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Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

A cidade de São Paulo permanece com baixas temperaturas ao menos até o próximo domingo, dia 24, de acordo com a Meteoblue. No decorrer desta semana, os termômetros permanecem em declínio, mantendo a sensação de frio.

"Os dias serão marcados por baixa amplitude térmica", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

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Entre esta quarta-feira (20) e sábado, 23, conforme a Meteoblue, também há alerta para chuvas, sendo mais intensas no sábado.

Já no caso das temperaturas, entre domingo, 24, e sábado, 30, a máxima fica um pouco acima dos 20ºC, atingindo 24ºC na quinta-feira, 28. Segundo a Meteoblue, no entanto, a partir de 31 de maio, os termômetros voltam a cair novamente.

Veja a variação de temperatura para os próximos dias:

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- Quarta-feira: entre 15ºC e 19ºC;

- Quinta-feira: entre 13ºC e 16ºC;

- Sexta-feira: entre 13ºC e 16ºC;

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- Sábado: entre 14ºC e 18ºC;

- Domingo: entre 15ºC e 20ºC.