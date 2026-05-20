Até quando vai o frio em São Paulo?
A cidade de São Paulo permanece com baixas temperaturas ao menos até o próximo domingo, dia 24, de acordo com a Meteoblue. No decorrer desta semana, os termômetros permanecem em declínio, mantendo a sensação de frio.
"Os dias serão marcados por baixa amplitude térmica", acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.
Entre esta quarta-feira (20) e sábado, 23, conforme a Meteoblue, também há alerta para chuvas, sendo mais intensas no sábado.
Já no caso das temperaturas, entre domingo, 24, e sábado, 30, a máxima fica um pouco acima dos 20ºC, atingindo 24ºC na quinta-feira, 28. Segundo a Meteoblue, no entanto, a partir de 31 de maio, os termômetros voltam a cair novamente.
Veja a variação de temperatura para os próximos dias:
- Quarta-feira: entre 15ºC e 19ºC;
- Quinta-feira: entre 13ºC e 16ºC;
- Sexta-feira: entre 13ºC e 16ºC;
- Sábado: entre 14ºC e 18ºC;
- Domingo: entre 15ºC e 20ºC.